Wereldkampioen Michael Smith wint fantastische dartsfinale, drie Belgen stranden in 1/16de finales Players Championship

© Getty Images via AFP

Dimitri Van den bergh (PDC-10), Mike De Decker (PDC-45) en Mario Vandenbogaerde (PDC-72) haalden maandag de zestiende finales van het dertiende Players Championship . Kim Huybrechts (PDC-30) werd in de tweede ronde uitgeschakeld, Brian Raman (PDC-83), Robbie Knops (PDC-131) en Ronny Huybrechts (PDC-140) sneuvelden in de eerste ronde.

Huybrechts leed om een plaats in de zestiende finales een 6-2 nederlaag tegen de Engelsman Keegan Brown (PDC-90), nadat hij eerder won van toptalent Bradley Brooks (PDC-77). De Decker zette in die tweede ronde de Ier Mickey Mansell (PDC-65) met een sterke prestatie - 6-4 met een gemiddelde van 103,64 per drie darts - opzij, maar ging vervolgens met 0-6 onderuit tegen de Engelsman Connor Scutt (PDC-81).

Van den Bergh werd met 6-5 uitgeschakeld door de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-100). Vandenbogaerde moest met 6-4 het onderspit delven voor de Australiër Damon Heta (PDC-15).

De overwinning in Hildesheim ging naar de Engelsman Michael Smith (PDC-1). De wereldkampioen versloeg de Schot Gary Anderson (PDC-22) in de finale met 8-7, na een 1-5 achterstand en met een finish van 116.

Gerwyn Price schopte het tot de kwartfinales. ‘The Iceman’ zorgde onderweg wel voor het hoogste gemiddelde door 113.57 te gooien tegen Mensur Suljovic. En Dave Chisnall gooide een negendarter, alvorens te verliezen tegen Ricardo Pietreczko.