Joseph Akpala leidt eerste training bij KV Kortrijk: “Coach of Joseph, ik ben nog steeds dezelfde”

Joseph Akpala (36) en Jimmy Hempte (41) werden vandaag ‘verplicht’ de eerste training van KV Kortrijk te leiden, want er was nog geen nieuwe hoofdcoach op te merken. Het was geen intensieve training van de twee depanneurs, maar de groep kwam pas voor het eerst in zeven weken weer samen.

“Je mag kiezen wat je tegen me zegt. Coach of Joseph, ik ben nog steeds dezelfde”, lacht Joseph Akpala. “Samen met Jimmy en Kurt Berton willen we voorlopig de spelers alles geven wat ze nodig hebben. Ze zijn niet bezorgd over de huidige situatie, maar het zou leuk zijn voor hen mochten ze ook wat duidelijkheid krijgen. Ik geloof dat de club alles doet voor hen en binnenkort met positief nieuws zal komen. Hoe mijn toekomst er dan uitziet? Ik heb nog een contract, maar weet ook dat er een nieuwe hoofdcoach zal worden aangesteld. Ik bekijk dan of ik blijf of andere uitdagingen aanga. Ik wil nu nog niet perse T1 worden, maar ooit wel. Ik ben jong en moet nog vele dingen leren. We zien wel hoe het loopt.”

Ilic terug

Youssef Challouk (27) was opnieuw te spotten in een Kortrijks truitje. De spelmaker die furore maakte bij RWDM lijkt te willen knallen bij KVK. Met zijn goede vriend Tom Vandenberghe (30) klikte het opnieuw meteen op het veld. “Ik heb vandaag geen bal moeten pakken, maar dat is ook normaal op een eerste training”, zei de doelman. “We hebben ook nog geen keeperstrainer. Op woensdag komt Glenn Verbauwhede wel. Ook was ik de enigste keeper vandaag, maar Ebbe De Vlaeminck zal wel bij de groep aansluiten en eind juni komt Marko Ilic er ook weer bij. Ik moet dan weer de concurrentie aangaan met hem. Hij is geen doelman om op de bank te zitten, maar dat ben ik nu ook niet meer. Ik had enkele opties, ja, om de club te verlaten. Nu weet ik niet wat er nog gaat gebeuren, dat zal aan de coach zijn. Misschien krijg ik wel een langere verbintenis bij KV Kortrijk of valt er iets anders uit de bus. We wachten nog wat af.”

Het deed wat raar om Kristof D’Haene niet te zien op het veld. De voormalige aanvoerder van rood-wit hing op het einde van afgelopen seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Voor enkele spelers is het wat wennen. “Ja, het doet wat raar om niet meer met Kristof op een veld te staan”, zei Felipe Avenatti na afloop van de training. “Ik hoor hem natuurlijk wel nog. We houden nog contact via sociale media. Het is jammer dat hij besliste te stoppen, maar ik respecteer zijn keuze. Hij is een goede gast. Wij doen gewoon voort. We zien wel wat er in de komende dagen gebeurt met de club. Ik geloof in een goede afloop en dat iedereen het beste voor heeft voor deze club.”