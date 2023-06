Elise Mertens neemt eerste horde in het dubbelspel van Rosmalen

Mertens en Schuurs, samen het eerste reekshoofd, klopten de Amerikaanse Ashlyn Krüger en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe in twee sets (6-2 en 6-2). De partij duurde een uur en drie minuten.

In de tweede ronde (kwartfinales) treffen Mertens en Schuurs de Georgische Oksana Kalashnikova en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich. Zij versloegen in hun eerste ronde het Nederlandse paar Lesley Pattinama Kerkhove/Bibiane Schoofs in twee sets (6-2 en 6-4).

In het enkelspel is Elise Mertens (WTA 28) het vijfde reekshoofd in Rosmalen. Ze neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Australische Priscilla Hon (WTA 176). Zij vervangt op de hoofdtabel in extremis de Duitse Eva Lys (WTA 156).

Eerder op de dag plaatste Greet Minnen (WTA 120) zich voor de tweede ronde van het enkelspel. Ysaline Bonaventure (WTA 92) moest meteen inpakken.