Mysterie rond oefenduel: stad Diest blaast STVV-Burnley af, Kanaries weten niks van match tegen Kompany

Het oefenprogramma van STVV zit al aardig vol, toch dook in verschillende media het nieuws op over een bijkomende oefenpot op 22 juli tegen het Burnley FC van Vincent Kompany. Die wedstrijd zou in het Warandestadion van Diest gespeeld worden, maar dat plan werd door de Diestse burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) afgeblazen. Een plan waar STVV overigens geen weet van had…