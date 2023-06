Wagner-huurling loopt over naar Russische rebellengroep, Prigozjin belooft “straf die past bij onze tradities”

Een voormalig lid van het Russische Wagner-huurlingenleger heeft zich aangesloten bij een Russische rebellengroep. Dat meldt het Russisch Vrijwilligerskorps in een video. Het zou waarschijnlijk gaan om de eerste publiekelijk bekende overloper in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Het Russisch Vrijwilligerskorps bestaat uit Russische nationalisten die aan de zijde van Oekraïne vechten tegen het Russische leger. Ze waren de afgelopen weken erg actief, vooral in het Russische grensgebied rond Belgorod.

De overloper zou volgens de paramilitairen Vladislav Izmajlov zijn, die door Wagner-baas Jevgeni Prigozjin uit een Russische gevangenis gerekruteerd was. Izmajlov zat naar eigen zeggen sinds november gevangen in Oekraïne, maar zou bij een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland beslist hebben om zich aan te sluiten bij de rebellen. “Na de nodige verificaties geven we Vlad graag de kans om in onze rangen te vechten”, schrijft het Russisch Vrijwilligerskorps op Telegram.

Prigozjin noemde Izmajlov op zijn eigen Telegram-kanaal een verrader, en beloofde de overloper “een straf die past bij de Wagner-tradities”. Vorig jaar had het huurlingenleger nog een video vrijgegeven waarin te zien was hoe Wagner-huurlingen een voormalige medestrijder vermoordden met een voorhamer.