Autopsie wijst op verdrinking na duikongeval Peltenaar (41)

De 41-jarige Peltenaar die zondagnamiddag omkwam bij een noodlottig duikongeval in het kanaal is wellicht door verdrinking omgekomen. De eerste bevindingen van de autopsie wijzen in die richting.

De duiker was in moeilijkheden gekomen in het kanaal ter hoogte van de Neerpeltse Watersportclub. Het slachtoffer droeg een loodgordel en een magneet die metaalvissers gebruiken. Toen de 41-jarige man uit Pelt om hulp riep, sprongen meerdere mensen in het water om het slachtoffer op het droge te helpen. De reanimatie was niet meer succesvol en de duiker overleed.

Voor onderzoek naar de doodsoorzaak kwamen een wetsgeneesheer en het gerechtelijk labo ter plaatse. Maandag werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer. De eerste bevindingen van dit onderzoek wijzen op een overlijden door verdrinking.

(maw)