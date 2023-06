IN BEELD. Fink leidt bloedhete eerste training als STVV-coach

Onder een loden zon heeft Thorsten Fink zijn eerste veldtraining als coach van STVV geleid. Twintig veldspelers tekenden present op het oefencomplex in de Sint-Jansstraat. Daarbij nog geen nieuwkomers, die om diverse redenen ontbraken. Wél van de partij: een pak jongeren. “Dit is voor hen een periode om hun kans te grijpen”, sprak Fink na afloop van de trainingssessie die zowat anderhalf uur duurde.

Het kunstgras op het Truiense oefencomplex leek meer op een bakoven, maar dat weerhield de aanwezige Kanaries niet om gretig hun voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te vatten. Een nieuwe coach betekent nieuwe kansen, dat beseffen velen onder hen maar al te goed.

© BELGA

Fink nam veelal een observerende houding aan bij zijn ‘vuurdoop’ als trainer van de Kanaries. Na de obligatie stabilisatie-oefeningen ging het naar oefeningen met bal en tot slot werd de eerste training van het jubileumseizoen 2023-2024 afgesloten met een partijtje tien tegen tien. Daarbij trad Fink wat meer op de voorgrond en liet hij zich nu en dan gelden, onder meer bij het bepalen van het tempo van de oefenpot.

“Dit is onze eerste training, dan heeft het geen zin om meteen te hard van stapel te lopen”, sprak de opvolger van Bernd Hollerbach na afloop van zijn eerste sessie. “We starten ook vroeger dan de andere teams dus moeten we goed doseren. Ik wil in de komende weken vooral de jongeren beter leren kennen. Deze periode is een kans voor hen om zich te tonen. Als ze tonen dat ze kwaliteiten hebben, ben ik niet bang om hen te brengen.”

De rest van de week trainen de Kanaries dagelijks. Enkel op donderdag en zondag staat er slechts één sessie op het programma. Zaterdag speelt STVV de eerste oefenpot van het seizoen, op het veld van de buren van Zepperen-Brustem.