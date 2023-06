Meersseman (links) was bijna twintig jaar verbonden aan het Milan van Berlusconi. — © imago sportfotodienst

Van 1977 tot vier maanden voor zijn overlijden was Jean-Pierre Meersseman de vaste chiropractor van Silvio Berlusconi. De West-Vlaamse arts ontwikkelde een vriendschapsband met de oud-premier en kreeg de kans zijn medische inzichten ten dienste stellen van Berlusconi’s club AC Milan. “Hij was een visionair in vele domeinen.”