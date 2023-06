Leerlingen nemen waterpistolen mee naar school: “Soms geen pistooltje, maar groter geweer”

Om verkoeling te zoeken bij het warme weer nemen leerlingen de laatste tijd vaak waterpistolen mee naar school. Maar dat is in de meeste scholen niet toegelaten. “Want een waterpistolengevecht stopt niet op de speelplaats.”

Meerdere scholen zien de hype tegenwoordig opduiken. “Verschillende leerlingen hebben afgelopen week waterpistolen meegenomen naar school”, zegt Sabine Vanstraelen van campus de helix in Maasmechelen. “Soms is het zelfs geen gewoon pistooltje, maar een groter geweer. Dat mag niet: het is niet aangenaam voor de leerlingen die niet willen meedoen en bovendien komen de jongeren dan vaak helemaal nat de klas binnen.”

Ook bij Kindsheid Jesu in Hasselt kwam vorige week een aantal leerlingen met waterpistolen naar school. “Dat staat niet specifiek in het schoolreglement, maar toch mag het niet bij ons”, zegt directeur Werner Nevels. “Zo’n waterpistolengevecht stopt immers niet op de speelplaats. Daarom hebben we wat pistooltjes moeten afnemen.”

Het Atlascollege in Genk heeft ouders er ook aan herinnerd dat waterpistolen niet zijn toegestaan. “Op onze afdeling Wetenschap & Sport waren er een paar leerlingen die waterpistolen mee hadden om spelletjes te spelen. Die pistolen hebben we afgenomen”, zegt directeur Christel Schepers.