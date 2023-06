Gil Gelders wint een tweede jaar op rij een rit in de Baby-Giro: “In de slotkilometer erop en erover”

De Belgen spelen de eerste viool in de Giro Next Gen. Na de winst van Alec Segaert (Lotto-Dstny Devo Team) in de proloog was Gil Gelders (Soudal – Quick-Step Devo Team) de beste in de eerste rit in lijn. Segaert blijft leider, Gelders rukt op naar de vijfde plaats. Debutant Sil Van Daele (Bingoal WB Devo Team) kleurde de vlucht van de dag.

De Belgen serveren straffe kost op Italiaanse wegen. Sil Van Daele koos met vier gezellen voor de aanval en bokste een maximale voorsprong van 5’40” bij elkaar. Het Lotto-Dstny Devo Team, met een bedrijvige Lorenz Van De Wynkele, tekende voor de controle in het peloton. Op 50 kilometer van de finish maakte Gil Gelders zich met de Ier Darren Rafferty los uit het peloton.

“We kregen van de ploegleiding de opdracht om aan te vallen omdat we ons in de moeilijk te vermijden massasprint kansloos wisten. Rafferty, die naar de leidersplaats lonkte, was de ideale gezel. We raapten vroege vluchter Edoardo Zamperini op, maar van de Italiaan kregen we nog weinig hulp. Net voor de slotkilometer vermocht hij het wel nog om weg te wippen. Ik reageerde meteen en ging erop en erover. Twee jaar op rij win ik in dezelfde regio een rit. Dit is zot”, zegt Gil, die vorig jaar in Peveragno en nu in Cherasco de beste was.

“Tijdens een hoogtestage hebben we hard gewerkt en dat werpt duidelijk vruchten af”, refereert de Meldertnaar aan de collectief sterke prestatie van het team. William Junior Lecerf eindigde vierde, Lars Craps zesde en de Nederlander Pepijn Reinderink achtste. Gelders schuift in het klassement door naar de vijfde plaats en Lecerf rukt op naar de achttiende plaats.

“Deze overwinning is vergelijkbaar met die van vorig jaar omdat het op een bijna identieke manier gebeurde. Deze overwinning kleurt mijn seizoen nog wat bij. Na de winst van Gent-Wevelgem, de tweede plaats in Parijs-Roubaix en de zevende plaats in Luik-Bastenaken-Luik kan dit ook tellen. Deze ronde kan voor mij nu al niet meer stuk.”

Kandidaat voor eindzege

Het team van ploegleider Kevin Hulsmans heeft met William Junior Lecerf, vorig jaar vierde, een kandidaat op de eindzege. “Daar gaan we voor”, zegt Gelders met veel overtuiging. “Dat William Junior in orde is, bewees hij door vierde te worden na de Italianen Francesco Busatto (Circus-ReUz-Technord) en Davide De Pretto. Als ploeg zitten we nu in een positieve flow en die moeten we deze week doortrekken”, is Gelders hoopvol voor wat komt.