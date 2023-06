Twee dagen feest in bibliotheek De Bron

Lanaken

Nadat eerder de deuren van de vernieuwde bibliotheek De Bron in Lanaken opnieuw open zwierden na een jaar van verbouwingen en herinrichting, was er nu een feestelijk openingsweekend voor iedereen. “Groot en klein kwam een kijkje nemen in onze prachtige nieuwe stek”, vertelt bibliothecaris Stefan Paulissen. “We mochten in onze nieuwe bib al ruim 8.000 bezoekers ontvangen.”

Het mooi en modern uitgeruste pand herbergt voortaan naast de bibliotheek ook de spelotheek, het Huis van het Kind en dienst Erfgoed. Tijdens het feestweekend konden de bezoekers kennismaken met de verschillende ruimtes. De open ontvangstruimte, net als de leeshoek en de speciale gameafdeling konden op veel belangstelling rekenen. “We komen graag naar de bib”, zegt Wendy. “We lezen heel graag. Het oogt nu allemaal fris en zeer uitnodigend. Onze dochter Kyra is in de wolken met de schminkstand die hier ingericht werd voor de opening.” (joge)