Waanzinnige beelden: kleinzoon van beruchte maffiabaas doet de hel losbreken tijdens kamp met boksicoon Floyd Mayweather

Als Floyd Mayweather in de ring staat, is er altijd vuurwerk. Maar deze keer werden de hardste klappen gek genoeg uitgedeeld na zijn gevecht met John Gotti III.

De 46-jarige Mayweather zette in augustus 2017 een punt achter zijn bokscarrière, na zijn 50ste (gewonnen) kamp, maar bokst sindsdien af en toe nog een exhibitiematch. Zondagavond was de kleinzoon van gewezen maffiabaas John Gotti (die jarenlang de plak zwaaide in New York als leider van de Gambino-familie) de tegenstander.

Die laatste groeide op als fan van Mayweather, maar stond constant in het oor van zijn tegenstander te roepen. In de zesde van potentieel acht ronden was de ref het beu en legde hij de kamp stil. Gotti had geen zin om de beslissing te aanvaarden, jende Mayweather en vocht gewoon door, waarna er complete chaos uitbrak...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Terwijl er nog steeds massaal gevochten werd, zocht Mayweather snel de coulissen op. Gotti noemde de Amerikaan vervolgens een “punk b*tch” en zijn “vijand voor het leven”.