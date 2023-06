Tot zijn 95ste doorkruiste Remi (100) heel Limburg met de fiets: “Mijn geheim? Veel blijven bewegen”

Op zijn 80ste ging hij nog op wandelvakantie in Oostenrijk, tot zijn 95ste doorkruiste hij heel Limburg met de fiets. Intussen mocht Remi Schroyen al 100 kaarsjes uitblazen. Een geheim voor die gezegende leeftijd heeft hij niet. Al is ‘rust roest’ wel zijn levensmotto.

Op 26 mei 1923 werd Remi Schroyen geboren in Genebos (Ham). Hij was de middelste van acht kinderen en had twee zussen en vijf broers. Remi heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, wat uiteraard een grote indruk op hem heeft nagelaten. Het hele gezin moest vluchten voor de Duitsers. Alleen oudste broer Jef ging niet mee, die was niet thuis op dat moment. Daarna mocht Remi zelf kiezen: ofwel ging hij mee vechten in Duitsland, ofwel ging hij onder de grond in de mijnen werken. Hij koos voor dat laatste. Daarvoor werkte Remi ook al in de mijn, maar dan boven de grond.

Na zijn werk op de mijn werkte Remi voor het grootste deel van zijn leven als vrachtwagenchauffeur bij BSL. “Hier zorgde hij voor het vervoer van zand, grond, stenen, afbraakmaterialen en verschillende bouwmaterialen”, vertellen zijn kinderen. “Ook moest hij met BSL soms een nieuwe brug testen. Dan gingen ze met wel vijftig camions op de brug staan. Remi maakte lange dagen en was een harde werker. Op het werk konden ze altijd op hem rekenen. Daarnaast had hij thuis nog een grote moestuin met konijnen en geitjes. Tijdens de vakantie vulde hij zijn tijd met werkjes zoals het schilderen van vensters, deuren en dakgoten.”

Danslessen

Toch was er soms nog tijd voor ontspanning. “Zo waren er de regelmatige uitstapjes met het hele gezin in één grote auto naar de Ardennen, Luxemburg of Nederland”, klinkt het. “Met zijn camion kwam Remi overal. Hij reed dan ook graag en goed met de auto. En er ging altijd een lekkere picknick mee. Een of twee keer per week ging hij samen wiezen met de buren. Daarnaast deed hij ook aan turn- en danslessen. Die nam hij zelfs over als de lesgever eens afwezig was.”

Maar er waren ook moeilijke en droevige momenten. Zo verloor Remi enkele familieleden en vrienden. Zijn vrouw Virginie overleed in 2000. “Niet gemakkelijk, maar het hoort bij het leven”, vertelt Remi. De laatste jaren verblijft de Hammenaar in Hof ter Bloemen. “Op 26 mei vierden we zijn vierde verjaardag in het woonzorgcentrum. Zijn start hier was een beetje in mineur met de uitbraak van corona, maar hij heeft ook dat goed doorstaan.”

Rummikub

In Hof ter Bloemen geniet Remi van de bijna dagelijkse bezoekjes. “Hij is nog steeds erg kranig”, klinkt het. “Als 80-jarige deed hij nog een wandelvakantie in de Oostenrijkse bergen. Tot zijn 95ste reed hij nog met de auto en de fiets. Van fietsen kreeg hij maar niet genoeg, er zijn weinig fietspaden in Limburg die hij niet bereden heeft. Ook schrèmke schieten en petanque behoorden tot zijn hobby’s.”

Nu doet Remi graag mee met de activiteiten van het woonzorgcentrum. “Ook speelt hij nog geregeld rummikub en speelt hij graag een spelletje kaart op de kamer met de familie”, klinkt het. “Remi is ook heel graag buiten in de frisse lucht en natuur.” Een geheim om 100 jaar te worden, heeft hij niet, maar Remi is altijd heel actief bezig geweest. “Zoals men zegt: veel bewegen, want rust roest”, besluit Remi.

Remi Schroyen

Geboren op: 26 mei 1923

Geboorteplaats: Genebos

Huidige woonplaats: WZC Hof Ter Bloemen in Heusden

Beroep: Mijnwerker en vrachtwagenchauffeur

Echtgenote: Virginie Beliën (†)

Kinderen: Maria (73), Jos (71), Gilbert (70), Rita (68), Martine (64), Monique (61)

Kleinkinderen: An (45), Nele (44), Els (43), Jolien (42), Bert (41), Karel (40), Geert (39), Pieter (38), Daan (37), Tine (37), Liesje (36), Karlien (36), Bob (34), Roel (34)

Achterkleinkinderen: Fien (12), Jef (11), Marth (10), Hanna (9), Beau (9), Anna (9), Warre (8), Fé (8), Juul (8), Miene (7), Nore (6), Oscar (6), Ida (4), Kato (4), Matisse (4), Katelyn (2), Tuur (2), Lars (1) en Romée (1)