Fietsertje (10) uit Kinrooi ernstig gewond bij aanrijding in Stramproy: politie zoekt getuigen

Een fietsende jongen (10) uit Kinrooi is zaterdag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding net over de Nederlandse grens in Stramproy. De politie doet een oproep naar getuigen.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 13.15 uur op de Frans Strouxstraat. Dit is het verlengde van de Weertersteenweg in Molenbeersel. De aanrijding gebeurde op een paar honderd meter van de grensovergang. Het fietsertje botste met een lichte bestelauto. De hulpdiensten – waaronder een traumahelikopter die landde op het Kerkplein – kwamen snel ter plekke, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Getuigenoproep

De Nederlandse politie deed zaterdag al een oproep voor getuigen van het ongeval. Maandag doet de politie opnieuw een getuigenoproep via Twitter. De vraag is of mensen die zaterdag in de buurt waren mogelijk dashcambeelden hebben waarop de bestelauto of de fietsende jongen te zien is. Daarnaast vraagt de politie naar beelden van bewakingscamera’s uit de omgeving van de Frans Strouxstraat.