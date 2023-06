Twee inbrekers vluchten op dak van tankstation in Maasmechelen: brandweer en politie halen verdachten naar onder

Twee inbrekers die maandagochtend werden betrapt aan het Texaco-tankstation in Maasmechelen zijn in hun vlucht plat op het dak gaan liggen. Op die manier hoopten ze uit handen van de politie te blijven. Tot buren het duo zagen liggen. Met hulp van de brandweer kon de politie de verdachten in de boeien slaan.

In de nacht van zondag op maandag probeerden de twee mannen in te breken in het Texaco- tankstation op de hoek van de Rijksweg met de Boudewijnlaan. Rond twee uur ’s morgens zagen alerte buren van in hun appartement de inbraakpoging. Toen de buren alarm sloegen, probeerden de dieven te vluchten via het dak dat uitgeeft op de achterliggende tuinen van de Heirstraat.

Omsingeld

De lokale politie was snel ter plaatse en startte meteen een zoektocht naar de verdachten. “Plots zagen buren van in hun appartement twee mannen plat op het dak van de zaak liggen. De politie omsingelde het gebouw zodat ze niet konden vluchten”, zegt een nachtelijke getuige. Uiteindelijk werd de brandweer erbij gehaald om de inbrekers van het dak te krijgen. Het duo werd meegenomen voor verhoor door de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen.

Kijklustigen

Met de komst van de politie en brandweer kwamen er ook heel wat kijklustigen opdagen. “Het heeft tot vier uur geduurd vooraleer hier alles terug rustig was”, zegt een buurman. De dieven konden niets buit maken. “We waren er nu op voorbereid”, klinkt het bij de uitbaters van het drukke tankstation.

In het Pinksterweekend kreeg de zaak ook al bezoek van dieven. Die konden toen aan de haal gaan met heel wat sigaretten. Het tankstation ligt dicht bij het oprittencomplex van de E314 richting Genk en Nederland.

(JTh)