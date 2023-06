Opvallend veel autobranden: heeft dat met het warme weer te maken? En lopen elektrische wagens ook risico?

Zaterdagavond vatte in de Kwadestraat in Roeselare een auto vlam. — © if

Er waren afgelopen weekend opvallend veel autobranden in Vlaanderen. Het was natuurlijk ook zeer warm. Maar houden die twee zaken verband? En zijn er meer autobranden bij dit weer?

Afgelopen weekend zijn er in Vlaanderen opvallend veel autobranden geweest. Bij een brand in Deerlijk raakte een vrouw gewond en werden twee kindjes van 1 en 3 jaar maar net op tijd door hun papa uit de wagen gehaald.

Of de brand met het warme weer te maken had, kan expert Tim Renders niet meteen zeggen. Daarvoor zouden we het rapport moeten kunnen inkijken.

“Sowieso doen we in België weinig tot geen onderzoek naar de oorzaak van branden. Dus kunnen we er ook weinig conclusies uit trekken. Het belang van brandonderzoek is nochtans niet te onderschatten”, zegt Tim Renders.

“Ik zeg niet dat elke auto nu in brand kan vliegen. Maar bij een wagen die bijvoorbeeld niet altijd goed onderhouden werd, zijn scheurtjes in de rubberen leidingen niet uitgesloten. Zeker bij oudere benzinewagens. Dan is er wel een potentieel gevaar bij dit warme weer”, zegt Mark Pecqueur, docent en onderzoeker autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool.

“Laat daarom bijvoorbeeld ook geen flesjes in de auto liggen, die kunnen het effect van een vergrootglas hebben in volle zon en in extreem geval brand veroorzaken. Let ook op met bussen deodorant”, waarschuwt Renders die iedereen de raad geeft auto’s zo veel mogelijk in de schaduw te parkeren.

Elektrisch

Bij elektrische wagens is het risico veel kleiner. “De batterij wordt automatisch gekoeld maar dat kost energie en dus autonomie. In de winter kan je minder kilometers doen met een volle batterij door de verwarming, bij temperaturen zoals nu is dat net zo maar dan door de airco. Die vreet elektriciteit. Maar de kans dat je wagen in brand vliegt door de warmte, is miniem. Let wel altijd goed op dat je laadkabel niet beschadigd is”, zegt Renders.

Jeroen Bücher van Vito/EnergyVille acht de kans op problemen klein. “Bij die moderne elektrische wagens wordt de batterij automatisch gekoeld. Bovendien zijn ze bestand tegen hoge temperaturen. Tesla testte batterijen onder meer in Arizona en in de woestijn uit. Om maar te zeggen dat ze dat beetje hitte hier wel kunnen verdragen.”

Om problemen vragen

Elektrische fietsen of elektrische steps kunnen beter uit de zon. Zeker tijdens het opladen. “Ik zeg niet dat ze nu allemaal in brand zullen vliegen, maar het risico bestaat”, aldus Renders, die ook nog een paar andere nuttige tips heeft bij dit weer.

“Ik zou ook de gasfles van de gasbarbecue goed beschermen tegen de hitte. En iets waar velen minder bij stilstaan, als je een kruik met benzine voor de grasmaaier hebt staan, die zou ik ook op een koele plek zetten. Benzine wordt warm en zet uit. De kruik begint op te zwellen en kan barsten. En dat is er niet veel meer nodig voor een brand.”

“En nog iets, nu een onkruidverbrander op gas gebruiken, dat is om problemen vragen”, zegt Tim Renders en hij verwijst meteen naar een voorval maandagochtend in Nederland. Bij een brand op het parkeerterrein van hotel Kapellerput in Heeze (Noord-Brabant) zijn zes geparkeerde auto’s volledig uitgebrand, twee andere raakten beschadigd. Een tuinaannemer was er bezig het onkruid aan het wegbranden met een gasbrander. Maar de droge vegetatie vatte vuur en het vuur verspreidde zich razendsnel.