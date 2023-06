Wout van Aert legt zich neer bij nederlaag in Ronde van Zwitserland: “Ik zat te ver en het was heel chaotisch”

“Ik ben te vroeg aangegaan”, vertelt Van Aert terwijl de fans van ritwinnaar Biniam Girmay luidkeels aan het zingen zijn op de achtergrond. “Ik zat ook iets te ver. Het was heel chaotisch en toen ik eindelijk wat ruimte had, ging ik aan maar toen was het nog meer dan 300 meter en dat kon ik op het laatste niet meer volhouden. Dat ik de tussensprints won? Ja, als er niemand meedoet kan ik winnen hé (lacht). Maar het gevoel zit goed hoor. Het was vandaag toch een zware rit. Er waren slechts twee koplopers, maar die maakten het ons zeer lastig. Er moest dus hard gekoerst worden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de finale probeerden de mannen van Jumbo-Visma de koers nog hard te maken, zonder succes. “Het was net niet zwaar genoeg”, aldus de leider in de puntentrui. “Maar uiteindelijk, met een iets betere inschatting zat de ritwinst erin dus ik ben tevreden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De komende dagen? Ik ga de volgende drie ritten zeker niks uitpikken. Daarna zien we wel weer. De zwarte trui? Dat is zeker een doel. Ik denk dat ik een goeie kans maak daarop, daarom dat ik vol voor die tussensprints ging ook. Maar nu ga ik vooral Wilco Kelderman steunen, hij komt hier voor een goed klassement. Dat is uiteindelijk ons doel hier met de ploeg.”