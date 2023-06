Voorzitter Ivan De Witte met tussenstand van zaken: “AA Gent zal er volgend seizoen anders uitzien”

LEES OOK. Pieter Gerkens verkast transfervrij van Antwerp naar AA Gent

Neen, de Ghelamco Arena heet voortaan niet de Baloise Arena. Omdat het tienjarige contract afloopt, zijn de naamrechten van het stadion van KAA Gent vanaf 1 juli te koop. De nieuwe hoofdsponsor Baloise verbindt zijn naam er niet aan. “Daar is sprake van geweest maar je moet keuzes maken”, zei CEO Christophe Hamal. Financiële keuzes uiteraard.

AA Gent praat met andere kandidaten maar de kans is klein dat het bedrijf van Paul Gheysens nog langer langs kruising van E17 en E40 te zien zal zijn. AA Gent-voorzitter De Witte wil dat niet bevestigen: “Er zijn gesprekken, ook met Ghelamco, maar op dit moment weet ik niet hoe ze er daar naar kijken nu Antwerp kampioen is geworden.”

Trainer Hein Vanhaezebrouck, Christophe Hamal, CEO van de nieuwe hoofdsponsor Baloise, en AA Gent-voorzitter Ivan De Witte — © BELGA

Niet alleen de naam, ook de club zelf staat op een kruispunt. Dat VDK Bank op de shirts plaatsmaakt voor Baloise en na 35 jaar van de voorkant naar de achterzijde van de shirts van de eerste ploeg verhuist, is in die zin symbolisch. Het was gewezen VDK-topman Frans Verheeke die Ivan De Witte aanzocht om voorzitter te worden in 1999. Hoe lang voor De Witte zelf een stap terug zet? Want de gesprekken met potentiële investeerders lopen. “Er komt een nieuwe persconferentie die meer zal duidelijk maken over de toekomst”, verraste De Witte. “Wanneer, dat kan ik niet zeggen.”

Op 30 juni wordt het boekjaar evenwel afgesloten. Ondertussen moeten er transfers gebeuren. Kortom, de timing smeekt erom dat een geldschieter wordt binnengehaald. De Witte wil echter niet weten van een deadline. “De Vlaamse regering is laatst nog bijna gevallen door het te sterk vasthouden aan een deadline. Ik spreek liever over een streefdoel. Deadline, het woord ‘dead’ zit daarin. Een financierder vinden is makkelijk. Iemand die past bij de club, dat is een ander onderwerp. Ik begin aan mijn 25ste jaar als voorzitter. Dat zou een mooi moment kunnen zijn om af te ronden, maar het hangt ervan af wat nu gebeurt. Als het nuttig zou zijn dat ik de fakkel doorgeef, geen probleem. Ik denk in het belang van de club.”

© BELGA

Al houdt de Gentse voorzitter nog altijd een slag om de arm. “Als er niets uit de bus komt, zullen we dat ook aankondigen. We kunnen voort. De club is niet dood. Een investeerder zou goed zijn maar we gaan ons niet laten dwingen.” De Buffalo’s hebben nog steeds een oorlogskas en kunnen daaruit putten. Bovendien is er loonmassa weg: Ngadeu, Odjidja. Sven Kums verlengde wel met een jaar, maar aan andere voorwaarden. “Wanneer we beslisten Sven te verlengen? Al lang geleden. Je moet er financieel ook uit komen. Als hij die budgettaire gesprekken niet had aanvaard, dan was het niet doorgegaan.”

De Witte wil zelfs nog eens om de tafel met zijn ex-aanvoerder, Vadis Odjidja. “Ik heb wel al met hem gepraat maar we moeten nog een goed gesprek hebben. Dat is wel het minste. Ik vind hem nog steeds de beste speler van België. Intrinsiek dan. Alleen was hij vaak geblesseerd.” Voor Odjidja is AA Gent sowieso een afgesloten hoofdstuk, zelfs al komt er nog een gesprek op de vierde verdieping van de Ghelamco Arena. “Omdat de spreidstand tussen wat wij willen bieden en wat hij vraagt, groot is. Maar in de verbinding tussen middenveld en aanval is hij nog altijd geweldig. Dat gaan we moeten oplossen. Alleen kunnen we niet langer de contracten geven die we vroeger boden.”

Gerkens officieel, gesprek met Odjidja

Een creatieve middenvelder, plus een stevige targetspits om de geblesseerde Depoitre op te vangen, zijn prioriteiten. Mocht Darko Lemajic niet zo lang out zijn geweest met een adductorenletsel (en de gevolgen daarvan), hij had al een nieuw contract gehad. Achterin werd al de Japanner Watanabe gekocht, voor 3,5 miljoen, al is er nog defensieve versterking nodig. In het middenveld komt Pieter Gerkens transfervrij over van Antwerp. Hij tekende voort vier seizoenen. Want met of zonder een injectie vers geld, Gent heeft spelers nodig. “We willen geen uitzonderlijke dingen doen die we niet aankunnen en waar we later de prijs voor betalen. Door creatief te zijn, kun je barrières overwinnen. Gerkens, een transfervrije speler, is zo’n creatieve oplossing.”

Huurspelers, zoals Kamil Piatkowski weer lenen van Salzburg, kunnen dat ook zijn. De met KVO gedegradeerde winger Tatsuhiro Sakamoto, eveneens in beeld bij Genk, kan nog zo’n niet al te dure oplossing zijn. “We zijn ambitieus. We gaan het niet laten bij Watanabe en Gerkens”, zegt de voorzitter nog. Al zullen er spelers noodgedwongen vertrekken. Gift Orban, die interesse geniet uit Noord-Frankrijk, én Hugo Cuypers houden, is in principe niet mogelijk. “Dat zal misschien niet lukken maar dat moeten we afwachten. We zijn pas juni”, zegt De Witte.

Kortom, onze conclusie is dezelfde als die van de opper-Buffalo. “Alles in acht genomen, zal AA Gent er volgend seizoen anders uitzien.” Hoe? Dat blijkt heel binnenkort.

© BELGA