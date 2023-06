Koeien melken, bakken en ritje maken met de huifkar tijdens Klaprozenfestival in Heers

Heers

De gemeente Heers vierde zondag het begin van de zomer met het jaarlijkse Klaprozen- en akkerbloemenfestival. Vier charmante vierkantshoeves in Opheers en Batsheers zwaaiden hun poorten open voor het grote publiek.

“De Herkenrodehoeve in Opheers was het centrale infopunt van het festival”, vertelt Michele Houbraken, diensthoofd Vrije tijd. “Hier kon je relaxen op een gezellig zomerterras met livemuziek, genieten van een streekproductenmarkt en baksessies volgen in de historische houtoven. Met de huifkar of een Volkswagenbusje kon je bovendien pendelen tussen de verschillende hoeves. Zo kon je op Domein Marsnil in Batsheers terecht voor een heerlijk glas wijn van eigen bodem.”

Op alle locaties was er ook aan de kinderen gedacht. “Zij konden onder meer zweven op een vliegend tapijt, leren melken met een oefenkoe of een ritje maken met een boerenpaard”, vertelt schepen van Toerisme Dieter Janssen. “We willen de vier hoeves en vele standhouders die aan deze zonovergoten editie meegeholpen hebben dan ook graag bedanken.” (frmi)

© frmi

© frmi