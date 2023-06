Is Oekraïens tegenoffensief nu echt losgebarsten? Beelden van vluchtende Russische soldaten, maar experts blijven voorzichtig: “Geen spoor van chaos bij verdedigers”

Het Oekraïense leger heeft zondag en maandag enkele dorpen bevrijd in de regio Donetsk. President Zelenski heeft het begin van het langverwachte tegenoffensief officieel bevestigd. Verjagen de Oekraïners nu op korte termijn de Russen uit hun land? Het is te vroeg om die conclusie te trekken, zeggen experts. “Pas in de komende dagen of weken zullen we weten of het offensief slaagt”, zegt de voormalige Nederlandse landmachtgeneraal Mart de Kruif.