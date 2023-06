Studenten verwijderen graffiti en poetsen in buurtpark

Hasselt

Drie studenten van Qrios Hasselt, een school voor tweedekansonderwijs, hebben de voorbije week het Romboutspark in de buurt van hun school een flinke poetsbeurt gegeven. “In het kader van de module Organisatie & Samenwerking moesten we een project bedenken en uitvoeren”, vertellen Gilles Broux, Michele Cotza en Kai Daenen. “Wij hebben ervoor gekozen om dit parkje te fatsoeneren. Concreet hebben we de graffiti verwijderd van de banken en de tafels, de andere banken en de glijbaan gepoetst, onkruid uitgetrokken, het boekenhuisje en de zithoek naast het huisje geschrobd en nog enkele boeken die we ingezameld hebben aan de collectie toegevoegd.” (raru)

© raru

© raru