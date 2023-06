Leeuwin Lorena bijt welpen dood in Planckendael: “Moeder aanvaardde ze niet meer”

“De leeuwin heeft gevoelsmatig haar welpen opgegeven. Ze vertrouwde het zaakje niet en heeft haar welpen dodelijk verwond”, deelt het dierenpark in een bericht op sociale media. De welpjes waren net gevaccineerd tegen de dodelijke kattenziekte, een vaccinatie die volgens Planckendael aan alle leeuwenwelpen wordt gegeven op de leeftijd van acht weken. “Bij de Afrikaanse leeuwen ging alles in het verleden altijd vlot”, aldus Planckendael. “Bij de Aziatische leeuwen heeft deze, wellicht overgevoelige moeder, er anders over beslist. De verzorgers zijn er het hart van in en verwerken hun verdriet.”

In de natuur doden leeuwinnen hun welpen dood als ze merken dat ze ziek of zwak zijn. “Ze worden onmiddellijk weer krols nadat de welpen gestorven zijn. Zo steken ze geen vruchtloze energie meer in deze jongen, maar focussen ze op nieuwe paringen.”

Het dierenpark gaat samen met zijn wetenschappers onderzoeken of het aan de persoonlijkheid van de leeuwin ligt. “We bekijken de mogelijke alternatieven voor de toekomst, want kweekvrouw Lorena heeft in 2016 wél drie jongen grootgebracht. Twee jaar geleden heeft ze ook één van de twee jongen uit haar worp gedood.”

Verder zal er uitgebreid overleg zijn met de Europese stamboekhouder en experten van de Aziatische leeuwen in Denemarken “om het voortbestaan van deze bedreigde diersoort verder te kunnen helpen en volgende generaties te laten overleven”.

In Planckendael leven momenteel drie Aziatische leeuwen: mannetje Jari, vrouwtje Lorena en hun zoon Wishu.