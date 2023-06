Waterplezier en gezelligheid troef tijdens dorpsfeest Ferm Werm

Ham

Het voorbije weekend werden het Monadeplein en het gemeenteplein in Ham voorbehouden voor een nieuwe editie van Ferm Werm. De pleinen werden bezet door allerlei gezellige eet- en drankstandjes. Ook was er een openluchtmarkt. De Hamse handelaars waren van de partij via hun Braderie Hamai. Dat alles zorgde voor een gezellige drukte. Enkele bezoekers zochten ook de schaduw op terwijl de kinderen zich amuseerden bij de animatiestandjes of verkoeling zochten aan de waterpartij. (sb)