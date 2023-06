Eerste nummer nog niet gelanceerd, toch staat Rune (14) al in de top 100 van Hypeditt

Nog voor zijn eerste nummer officieel gereleased werd, staat het al in de top 100 van de Hypeddit. In amper drie dagen tijd werd het al 1.600 keer beluisterd. Genkenaar Rune De Roover (14), gekend als DJ Rumix, staat klaar om de wereld te veroveren.

Met een eigen versie van California Dreamin’ schudde de 14-jarige Genkenaar zijn eerste compositie uit zijn mouw. Daarvoor kreeg hij hulp kreeg van Kris Stevens of ‘Highbreeze’ uit Diepenbeek. “Ik heb ook vijf jaar lang dj-les gevolgd in de Amplify Academy en de Tomorrowland Academie”, vertelt Rune. “Ik kreeg les van bekende dj’s en heb meegedaan aan verschillende dj-kampen.”

Tomorrowland

Het heeft de tiener geen windeieren gelegd. Hij was als dj al te gast bij Café Café en de discotheek Versuz en zorgt voor sfeer bij alle thuismatchen van basketclub Hubo Limburg United vip. “Ik heb ook al op sweet sixteens en privéfeestjes gedraaid”, vertelt Rune. “Ik was zelfs geselecteerd voor préparty’s van Tomorrowland. Nu is de tijd rijp om een stapje verder te zetten en zelf liedjes te maken.”

“Ik heb California Dreamin gelanceerd op Hypeditt en Souncloud als een try-out”, vertelt Rune. “In drie dagen tijd is het 1.600 keer afgespeeld en heeft het al een plaatsje in de top 100 van Hypeditt. En dan moeten we het nog officieel lanceren. Dat zal op 23 juni gebeuren via Spotify, YouTube en andere kanalen. Het is mijn eerste nummer, maar zeker niet mijn laatste. Ik ben al volop bezig met nieuwe nummers.”