Bocholtse kindergemeenteraad sluit jaar af met zwempartijtje

Bocholt

De leden van de kindergemeenteraad nodigden alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit Bocholt uit om het werkjaar samen ‘uit te zwemmen’. “We sluiten onze actie 365 dagen speelplezier af met een gratis frisse duik in het zwembad van Goolderheide”, klinkt het bij de kinderen. “Vooral omdat het vandaag al heel erg warm is. Zo beklemtonen we het belang van buitenspelen.”

En van buitenspelen krijg je honger, dus een gezonde hap hoort er natuurlijk ook bij. De vrijwilligers van Toerisme Bocholt deelden verse soep uit en er waren ook bananen voor bij de boterham. “Ook gezond eten is namelijk een van onze actiepunten”, klinkt het bij de kindergemeenteraad. (rdr)