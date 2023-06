Niets dan goed nieuws van Nina Derwael. De revalidatie na haar schouderblessure is bijna voorbij. Weldra kan ze voluit werken aan haar nieuwe brugoefening, die met de beste meekan. Het WK in Antwerpen is haalbaar en de Spelen in Parijs hoeven zelfs geen eindpunt meer te zijn. “Stoppen door een blessure, dat zou verschrikkelijk zijn.”