Veritas komt met nieuwe campagne rond steunkousen en strikt daarvoor enkele bekende namen

De Belgische keten wil met de lancering van steunkousen een heuse“Love your Legs”-beweging op gang trekken en het stigma errond doorbreken. Want neen: ze zijn niet alleen voor omaatjes en mensen die reeds medische klachten ondervinden. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kousen best preventief op jongere leeftijd gedragen worden. Ze worden aangeraden voor staande én zittende beroepen, voor sporters op recreatief én hoog niveau, voor reizigers te land, ter zee én in de lucht”, staat te lezen in een persbericht.

Daarin komt ook neuroloog Steven Laureys aan het woord. Hij beklemtoont de link tussen lichamelijk en mentaal welzijn en ziet steunkousen als een belangrijke schakel tussen de verschillende domeinen van ons welbevinden. “Compressiekousen kunnen onder andere vermoeidheid van de benen tegengaan, ongemak verlichten en kans op ontsteking verminderen. Eigenlijk gaat het om zorg dragen voor jezelf, want goed in je lijf zitten is ook goed voor je hoofd.”

Wat zo’n kousen precies doen? Ze geven extra druk bij de onderbenen en stimuleren zo de bloedcirculatie. Het bloed wordt naar boven geduwd, waardoor de benen een energieboost krijgen. Die boost leidt dan weer tot een betere afvoer van vocht en afvalstoffen. Beoogd resultaat? Fittere benen zonder spataders en een verminderd risico op de vorming van bloedklonters.

Het Stox-gamma bestaat uit compressiekousen in blauw, grijs en zwart met abstracte print, onder meer in roze of turkoois. Te koop via de webshop of fysieke winkelpunten van de keten voor 44,95 euro per paar.