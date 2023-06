Koetsenparade Bokrijk afgelast uit vrees voor hittegolf: “Dieren niet laten afzien”

Bokrijk organiseert ieder jaar een historische koetsenparade met prachtig uitgedoste paarden en gedrapeerde koetsen. Die van komende zondag is afgelast omdat de vrees voor een hittegolf erg groot is. “Na intens overleg met verschillende weerstations hebben we deze beslissing genomen”, zegt voorzitter van Bokrijk en gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld). “Allemaal zijn ze het er over eens dat de temperatuur zondag boven de 28 graden zal uitstijgen. De gezondheid van mens en dier gaat voor. We willen ze niet onnodig laten afzien. Vorig jaar werd de koetsenparade al eens afgelast om dezelfde reden. “Dat was in augustus”, gaat Philtjens verder. “Om niet hetzelfde mee te maken hebben we die voor dit jaar nog voor de zomer willen organiseren. Maar dat heeft ook niet geholpen. Hopelijk kan het volgend jaar wel. Dan plannen we de optocht in het najaar.”