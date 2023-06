Zeven Nederlands-Limburgse gemeenten zijn in beeld voor de opslag van kernafval in de diepe ondergrond. Hoewel misschien bij insiders bekend, weten de (Midden)-Limburgse gemeenten niets van een TNO-studie die kijkt naar opslag in de verre toekomst. Dat de ondergrondse kleilagen geschikt worden geacht, is wel aanleiding voor nader onderzoek, zo kondigt bijvoorbeeld Weert aan.