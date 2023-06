Weervrouw Jacotte Brokken (30) krijgt te maken met online haters: “Die ene venijnige opmerking blijft hangen”

Dat ze te dik is voor de rok die ze aanheeft. Dat ze te veel het woordje ‘eigenlijk’ gebruikt. Het zijn slechts enkele van de commentaren over Jacotte Brokken die te lezen staan op het internet. De nieuwe weervrouw van VRT probeert er van weg te blijven, vertelt ze in het Play4-programma Helden van het Internet, dat op zoek gaat naar de mensen achter het baldadige toetsenbord.

Helemaal verrast door de comments is ze niet, zegt Brokken. “Ik heb wel een lijstje met dingen waarvan ik wist: daar gaan mensen commentaar op hebben.” Wat erop dat lijstje staat? “Mijn figuur, dat ik klimaatjournalistiek geef, dat ik een vrouw ben. Ja, zelfs in 2023 komt daar nog commentaar op.” Voorbereid of niet, soms heeft het wel een impact. “Er mogen vijftien positieve comments zijn, die ene venijnige blijft steken.”

Zelf komt de weervrouw uit een gezin waar ook wel eens naar de tv werd geschreeuwd. “Maar dat is in de huiskamer, dat doet iedereen. Nu iedereen een toetsenbord heeft gekregen, verandert dat de dingen wel. Ze kunnen rechtstreeks bij mensen binnenkomen, dat geeft dat een zekere macht.” Als het gaat over haar lichaam, is het moeilijk om echt te raken, klinkt het. “Ik zit goed in mijn vel, het maakt me niet uit wie daar iets over zegt.”

Helden van het Internet, elke maandag om 21.00 op Play4.

(evdg)