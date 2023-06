Stichters van garage Haesen Jef (92) en Gaby (88) delen al 65 jaar lief en leed

Herk-de-Stad

Met een beetje uitstel vierden Joseph Haesen (92) en Gabrielle Goris (88) op 11 juni 2023 hun 65ste huwelijksverjaardag. Ze zijn gekend als de stichters van de garage Haesen op de Grote Baan. Het briljanten paar heeft twee kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Jef is nog altijd actief in de garage. Gaby zingt vandaag nog steeds bij het kerkkoor van Donk, daarvoor zong ze in Herk. Genieten deden ze vroeger van een reisje naar Spanje of Tenerife.