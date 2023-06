COLUMN. Hoe de hommelzweefvliegen aan hun gestreepte pakje komen

De hommelreus – een insect uit de familie van de zweefvliegen – heeft een arrogant tintje. Want voor alle duidelijkheid: dit zijn geen hommels. Ze proberen er gewoon heel hard op te lijken, wat hen verdomd goed lukt. Zo blijken er verschillende versies voor te komen. Sommigen hebben een rood kontje en spiegelen zich aan steenhommels. Degene die liever een aardhommel waren geweest, hebben een wit achterste.

Dat hun vermomming niet helemaal perfect is, kan je zien aan een aantal details. Zo hebben ze korte antennes, terwijl hommels lange sprieten hebben. Hun ogen zijn rond, die van hommels meer langwerpig. Maar het grote verschil zit in de vleugels. Hommels hebben twee paar vleugels, onze imitators slechts één. Wat mij vooral opvalt, is de donkere vlek op de vleugels van onze hommelreuzen. Toch op de exemplaren die ik ontdek. Of het verschil in aantal vleugels hun vliegkunsten beïnvloedt, weet ik niet. Maar ook daar zit een verschil. Hommels vliegen langzaam, alsof ze een stuk in hun kraag hebben. De hommelreuzen hebben een heel snelle en rechtlijnige vlucht. Snel op hun doel af.

Dat doel zijn bloeiende planten, waar de hommelreuzen voedsel gaan zoeken. Mannetjes hebben trouwens hun eigen plekje dat ze met hand en tand – poot en antennes in dit geval – tegen indringers verdedigen. Alleen vrouwtjes zijn welkom. Hoewel ‘welkom’ hier een groot woord is. Het bully-tintje van hommelreuzen komt tijdens hun paring wel echt tot uiting. Vaak slepen de mannetjes hun vrouwtje tijdens hun niet zo hartstochtelijke momentjes gewoon achter zich aan. Verbonden met hun geslachtsorganen. Voor je de mannetjes veroordeelt: de rollen zijn soms ook omgekeerd. Niet echt een romantische manier van doen.

Na de paring gaat het vrouwtje op zoek naar een nest van hommels. Het uitzicht van die hommels speelt op dat moment geen rol. Rode kontjes gaan op bezoek bij witte kontjes en omgekeerd. Moeder hommelreus legt een hele hoop eitjes in een hommelnest, soms wel meer dan vijftig. De larven die eruit komen, groeien op in het nest en fungeren als afvalopruimers. Ze leven van de rotzooi die de hommels onderaan in hun nest droppen, soms ook dode hommellarven. Uiteindelijk groeien ze uit tot prachtige zweefvliegen in een hommelpakje. Waarmee ze ons verblijden al zittend op een bloem of een blaadje. Over hun eerste job als vuilnisman of -vrouw zwijgen ze in alle talen. Onterecht, want de slordige hommels zijn hen zeer dankbaar. Ze mogen hun hommelpakjes van hen gerust voor de rest van hun verdere leven gebruiken. Dik verdiend!

