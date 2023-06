Hasselt/Pelt/Beringen/Lummen/Maasmechelen/Genk

Blote buiken, korte broekjes en spaghettibandjes: in heel wat scholen zijn er tegenwoordig geen specifieke kledingvoorschriften meer die ze verbieden. “Maar natuurlijk moet je wel deftig gekleed zijn. Het is niet de bedoeling dat leerlingen in strandkledij naar school komen”, klinkt het.