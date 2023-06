1.000 kleuters spelen in Pliniuspark tijdens kleutertweedaagse

Op maandag 12 en dinsdag 13 juni organiseerde de jeugddienst van Tongeren voor de vierde keer een kleutertweedaagse. Met deze speeldagen bieden ze de kleuterscholen een alternatief voor hun jaarlijkse schoolreis. Tegelijk leren ze ook wat er allemaal te doen is in het Pliniuspark.

Het einde van het schooljaar is in zicht en de tijd van schoolreizen en sportdagen breekt dus aan. Het aanbod is groot, maar hogere inkomprijzen en vervoersonkosten zorgen ervoor dat scholen steeds vaker op zoek gaan naar alternatieven. De stad Tongeren speelt daar op in met de organisatie van de jaarlijkse kleutertweedaagse in juni.

De scholen komen op een van beide dagen langs. Elke klas krijgt telkens een vaste startactiviteit toegewezen, daarna kiezen ze zelf welke van de andere activiteiten en in welke volgorde ze nog doen. Zo kan elke klas op zijn eigen tempo rondgaan. In totaal zakten zo'n 1.000 kleuters af naar de Mulkenhal. Tijdens de speeldagen kon de jeugddienst rekenen op de hulp van de leerlingen van VIIO, SIBBO en het Atheneum Tungrorum, vrijwilligers van de Schakelaar, de sportdienst en het Kinderparadijs.

© Nico Francois