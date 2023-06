Experts helpen onderzoekers op weg tijdens Hasselts stamboomweekend

Het Hasselts stadsarchief organiseert op 17 en 18 juni een Stamboomweekend met lezingen en workshops over stamboomonderzoek. Wie meer wil weten over zijn of haar eigen familiegeschiedenis krijgt tips en tricks van experts en kan zo in de eigen geschiedenis graven.

“Tot op zekere hoogte kent iedereen wel een stukje van z’n familiegeschiedenis, maar dat beperkt zich vaak tot de generaties die men zelf nog gekend heeft”, zegt Hasselts schepen Frank Dewael (Open Vld). “Met genealogie, of stamboomonderzoek, kan je veel verder teruggaan in de tijd en dieper graven in de geschiedenis. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni krijgen liefhebbers heel wat informatie voor stamboomonderzoek onder meer over formele bronnen die bijzondere interessante informatie bevatten zoals de parochieregisters, de registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters die we in ons archief uiteraard in overvloed hebben. Tot voor kort moest mensen fysiek naar het stadsarchief komen om deze gegevens op te zoeken, maar dankzij digitalisering van de bronnen kunnen ze ook terecht op de vernieuwde Hasseltse genealogiewebsite (https://genealogie.hasselt.be, nvdr).”

Spion

“Hoe je met al deze gegevens aan de slag moet, verneem je tijdens de verschillende lezingen en workshops”, vertelt schepen Dewael. “We laten Hasseltse ervaringsdeskundigen Kris Leenaers en Karin De Greeve aan het woord. Deze laatste ontdekte bijvoorbeeld het geheime leven van haar grootvader als spion tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar we ontvangen ook KUL-professor in de genetische genealogie en populatiegenetica Maarten Larmuseau. Het is de gewoonte om te focussen op de mannelijke lijn bij genealogie, maar professor Larmuseau is gespecialiseerd in de vrouwelijke lijn. Veel mensen hebben ook stapels familiefoto’s op zolder liggen, vaak niet gedateerd waardoor het moeilijk is om in te schatten wanneer ze precies gemaakt zijn of wie erop staat. Peter Eyckerman, beroepsgenealoog en specialist in historische fotografie, legt uit hoe fotodatering in zijn werk gaat. Hij kan op basis van bijvoorbeeld kapsels of kledingstijl meer duiding geven bij je familiefoto’s.”

Gedurende het hele weekend kan je ook de tentoonstelling ’t Zit in de familie! bezoeken in het stadsarchief.

(dj)

Geïnteresseerde Hasselaren vinden meer informatie en kunnen zich inschrijven op www.hasselt.be/stamboomweekend of telefonisch op 011 23 98 75.