King Gizzard & The Lizard Wizard levert duizelingwekkende trip af in ‘Lord of the Rings’-sfeer

Op de productiviteit van King Gizzard & The Lizard Wizard staat nog steeds geen rem. Op de onvoorspelbaarheid van de groep uit Melbourne evenmin. Maar liefst twee dozijn albums hebben deze creatieve Australiërs sinds 2010 afgeleverd. Die schieten stilistisch alle kanten uit, van de psychedelische folk- en progrock uit hun begindagen tot thrash metal, krautrock en trance.

Virtuoos en verbeten dollen Gizzard en de zijnen met stijlen. Dat is niet anders op hun nieuwste worp, met de quasi onoverkomelijke titel PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Was Infest the Rats’ Nest uit 2019 bedoeld als een eenmalige knipoog naar de boon voor metal uit hun tienerjaren, dan pikken King Gizzard en co. die draad nu op.

PetroDragonic Apocalypse… is een duizelingwekkende trip die de luisteraar sterretjes doet zien. Alsof de tijd ergens in de jaren tachtig bij Metallica, Megadeth, Anthrax en Slayer is blijven stilstaan, klokken slechts vier songs onder de acht minuten af. Check zeker ook de clip bij de vooruitgestuurde single Gila Monster; die flitst je zowaar naar Lord of the Rings-achtige sferen. (gj)

‘PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation’, King Gizzard & The Lizard Wizard, nu te beluisteren. Concert 20/08 Pukkelpop, Kiewit-Hasselt.