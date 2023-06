Kleuters van de Breg blussen brandje in speelgoedhuis

De kleuters van de tweede en de derde kleuterklas van de Breg in Eigenbilzen maakten afgelopen maandag een uitstap naar de brandweer in Bilzen.

Onder een stralende blauwe hemel trokken de kleuters naar de brandweer. Ze leerden het noodnummer 112, mochten de uitrusting van de brandweer passen en mochten plaatsnemen in de grote brandweerauto. Maar het toppunt van de voormiddag was toch zeker het spuiten met de brandweerslang. Ze leerden kegels om spuiten en brand blussen in een (speelgoed)huis. Het was een geslaagde voormiddag.

© Mel Claessens