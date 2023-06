De luilekkere reggae van Jack Johnson heeft alles om het te schoppen tot soundtrack van de zomer

Jack Johnson? Da’s die zachtaardige ex-surfer boy en notoire groene jongen uit Hawaii die al ruim twee decennia lichtvoetige luilekkermuziek maakt waarmee hij wereldwijd zowat 25 miljoen kopers heeft verleid.

Net wanneer je denkt dat de 48-jarige singer-songwriter wel nooit meer van die beproefde formule zal afwijken, verrast hij met In Between Dub. Op de hielen van zijn jongste studioalbum Meet the Moonlight levert Johnson voor dit coronaprojectje een bloemlezing van persoonlijke favorieten uit zijn songcatalogus over aan reggaeartiesten. In handen van gerenommeerde producers als (inmiddels wijlen) Lee ‘Scratch’ Perry, Dennis Bovell, Nightmares On Wax en Mad Professor wordt de teneur van liedjes als Better Together er niet minder gemoedelijk om. Integendeel, Johnsons akoestische hangmatpop laat zich zelfs onverwacht vlotjes herkneden tot warmbloedige dubreggae.

© Jack Johnson

Goeie timing om daar uitgerekend nu mee uit te pakken: dobberend op vette beats en galmende effecten heeft In Between Dub namelijk alles om het tot de soundtrack voor een zwoele zomer te schoppen. Bijvoorbeeld straks op TW Classic al, waar Jack Johnson dit als smaakmaker voor hoofdact Bruce Springsteen mag serveren.(gj)

‘In Between Dub’, Jack Johnson, nu te beluisteren. Concert 18/6 op TW Classic, Werchter