Cesare Casadei. Die Italiaan, 20 jaar oud, centrale middenvelder van Chelsea, werd maandag verkozen tot beste speler van het WK U20. Hij treedt daarmee in de voetsporen van de allergrootsten op deze aarde, maar garanties op een topcarrière biedt het zeker niet. Of had ú al gehoord van Henrique Almeida, Caio Ribeiro of Dominic Adiyiah?