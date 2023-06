Arto Production ontvangt HIB-label van Unizo

Ronny Baens ontving zopas van Unizo Limburg het Handmade in Belgium-label. Met zijn zaak Arto Production in Kinrooi maakt hij lijsten en inlijstingen.

Met zijn zaak Arto Production fabriceert Ronny Baens lijsten en inlijstingen. Daarvoor kijkt Ronny steeds samen met de klant welke de beste mogelijkheden zijn om een meerwaarde te creëren voor het in te lijsten object. “Daarna gaan we aan de slag om alles in ons eigen atelier te vervaardigen”, vertelt Ronny. “Zowel voor het maken van de lijst, het snijden van het glas en de passe-partout als voor het volledig inlijsten.”

18 jaar geleden werd Ronny zaakvoerder van Arto Production na overname. Unizo Limburg bekroont hem nu met het Handmade in Belgium-label. "Wij overhandigen Ronny dan ook met veel fierheid het officiële Unizo Handmade in Belgium-label, waarmee we ondernemers in de schijnwerpers zetten die eerlijke, authentieke producten maken", zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder Unizo Limburg.