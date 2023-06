Herk-de-Stad

Op 9 mei 2023 vierden François Billen (81) en Madeleine Engelbosch (83) hun 60ste huwelijksverjaardag. François werkte als carrossier bij De Lijn, Madeleine was naaister in een bedrijf. Het diamanten paar heeft één zoon en drie kleinkinderen. Vroeger genoten ze vooral van samen uiteten en veel op vakantie gaan in West-Europa. Vandaag genieten ze van de goede zorgen in hun all inclusive buitenverblijf Ocura.