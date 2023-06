Romelu Lukaku is kandidaat-aanvoerder bij de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland

Romelu Lukaku is nog niet in Tubeke bij de Rode Duivels. De spits bekomt nog van de Champions League-finale waarin hij een gigantische misser liet optekenen. Big Rom arriveert morgen bij de Duivels en die zullen hem in een warm nest opvangen. Nu Kevin De Bruyne out is, is Lukaku ook een serieuze kandidaat om de aanvoerdersband te dragen. Hij is samen met Thibaut Courtois één van de twee vice-aanvoerders.