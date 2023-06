Danny (50) brengt zesde boek uit, dochter zorgt voor tekening op de cover

“Spelen met taal is mijn tweede natuur en tegelijk ook mijn handelsmerk”, vertelt Danny, geboren en getogen in Lommel, maar al jarenlang in Houthalen-Helchteren (Lillo) wonend. “Vaak doe ik het heel opvallend, maar meestal zitten er in mijn boeken een hele hoop verdoken woordspelingen. Die ontdek je doorgaans pas tijdens een tweede of derde leesbeurt, tenzij je een hele aandachtige lezer bent. Het is typerend voor mijn werken: je leest ze bij voorkeur niet overhaast, want zowel qua inhoud als taalgebruik kan je een en ander best langzaam laten doordringen. Doorwinterde lezers zien in mij een welkome afwisseling of een aangenaam tussendoortje, omdat mijn manier van schrijven blijkbaar nogal uniek is. Dat is een prachtig compliment, doch geen verdienste, want ik kan niet anders dan schrijven zoals ik schrijf. Spontaan, speels en met het hart op de tong. Niet voor niets is het logo op de cover van mijn nieuwe boek een tong met een hartje erop. Getekend door mijn jongste dochter trouwens, daar ben ik bijzonder fier op.”

Wat maakt 'Heerlijk eerlijk' anders dan je voorgaande boeken?

“Ik heb natuurlijk ook twee romans geschreven. Die laat ik even buiten beschouwing. Zeker wat de verhalenbundels (afgewisseld met gedichten) betreft, overheerst de ambitie om telkens een stapje vooruit te zetten. Soms zit het hem in enkele subtiele aanpassingen. Een iets duurdere papiersoort zodat de kleurenfoto’s bij de gedichten beter tot uiting komen, nog meer aandacht voor de schikking en dat soort zaken, maar vooral het feit dat er meer keuze was in de dingen die ik sinds 'Kleine stukjes geluk' geschreven heb. Ik ben flink bezig geweest en daardoor kon ik het lekkerste selecteren. Daardoor voelt dit niet meteen aan als zomaar een nieuw boek, eerder als een soort 'best of', al hoop ik natuurlijk in de toekomst nog flink wat hits te scoren.”

Interessant om te weten is dat er maar liefst 24 Limburgse fotografen en kunstenaars meewerkten aan dit boek.

“Fantastisch vind ik dat. Ik ben sinds jaar en dag actief op Facebook en daar bots ik frequent op foto’s die me op een bepaalde manier aanspreken, waar ik als het ware helemaal 'in' kan kruipen. Zo ontstaat er een meerwaarde. Een aparte aanvulling, een filosofische gedachte, een kwinkslag… Een versterking van zowel woord als beeld. Aanvankelijk weet de betrokken fotograaf nergens van, tot ik hem of haar met de ontstane combinatie overval. Bijna altijd zijn ze verrast of trots. Deze manier van werken geeft mij veel voldoening. Je leert nieuwe mensen en andere disciplines kennen en waarderen, waardoor er originele verbindingen en soms zelfs nieuwe vriendschappen ontstaan.”

Waarover gaan de verhalen in ‘Heerlijk eerlijk’?

“Over het leven in al zijn facetten. Van het meest onbenullige tot het essentiële. Daar kan je eindeloos over discussiëren, want wat voor de ene cruciaal is, is voor een ander nauwelijks van belang. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het irrelevante bijzonder interessant kan zijn. Dit boek is nergens zwaar op de hand, maar ook niet altijd even luchtig. Het is een mix van alledaagsheid en het ongewone, het mysterieuze dat diep in ieder van ons verborgen zit. Dat eerste beschrijf ik in mijn autobiografische verhalen, naar het tweede ga ik naarstig op zoek in elk mens of personage. In 'Heerlijk eerlijk' zit een verhaal waarbij ik de lezer bij de hand neem en hem/haar een spade geef om samen met mij te graven in het verleden. Er zitten mijmeringen in over mijn kind-zijn, jeugdjaren en puberteit in Lommel, maar eveneens over mijn zogenaamde volwassen leven in Zolder, Ham en Houthalen-Helchteren, mijn zoektocht naar kennis, mijn honger naar feitjes en weetjes en mijn legendarische onhandigheid. Verder ben ik altijd erg bedreven geweest in het observeren van mensen en de wereld. Als schrijver is dat natuurlijk van goudwaarde. Ik sta regelmatig stil bij dingen die anderen over het hoofd zien. In een van mijn teksten beschrijf ik de pracht van de traagheid en het wonderlijke van wolken, in andere gaat het over gluren bij de buren, een mislukte moordpoging of de relatie tussen fruit en seks. Je merkt het: afwisseling troef.”

Waarom ben je gaan schrijven?

“Ik ben schrijvend geboren. Mijn moeder heeft zo’n anekdote over mijn kleutertijd. Op een dag was ik een hele poos 'verdwenen'. Na een tijdje zag ze hoe onder de toiletdeur volgeschreven wc-papier kwam piepen. Typisch. Vanaf het moment dat ik een balpen kon vasthouden, zat ik te schrijven. Ik schreef hoe ik speelde, noteerde scores, getallen, verslagen, rare woorden… Ik genoot er ook van om teksten over te schrijven. Toen ik een jaar of 10 was, schreef ik al korte verhaaltjes. Schrijven is voor mij een manier van leven. Het gaat heel natuurlijk. Ik schrijf zoals ik ben, als een volwassen man vol kinderlijke verwondering, met niet altijd voor de hand liggende associaties. Ik vind het bevrijdend om op te tekenen wat ik denk, hoe vreemd mijn hersenkronkels op het eerste gezicht ook zijn. Heerlijk is het om te merken hoe lezers zichzelf in die eerlijke weergave van mijn gedachtegang herkennen. Vandaar ook een beetje de titel van het boek, al ontstond die ook doordat lezers mijn schrijfsels weleens als 'heerlijk eerlijk' omschreven. Die herkenning, meer nog dan de erkenning, maakt me gelukkig. Een schril contrast met sommige periodes in mijn leven waarin ik me zo vaak onbegrepen, bijna als een buitenaards wezen voelde.”

Heerlijk eerlijk, 355 bladzijden, Uitgeverij Het Punt, ISBN 9789460796913