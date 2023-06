Maaseik

Zondag is de brandweer opgeroepen voor een brand in een appartement op de Acht Meilaan. Even na 17 uur had de bewoonster haar haardroger na gebruik op de grond gelegd in de badkamer. Toen ze even later terug in de kamer kwam, stond de haardroger in brand. Een buurman kon het vuur blussen. De brandweer kwam ter plaatse om het appartement te verluchten.