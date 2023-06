Greet Minnen neemt eerste horde op WTA-toernooi van Rosmalen

Minnen versloeg in de eerste ronde de Française Jessika Ponchet (WTA 127) in drie sets: 7-5, 4-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 28 minuten. De Kempense ontmoet in de tweede ronde het Wit-Russische zevende reekshoofd Aliaksandra Sasnovich (WTA 71) of de Italiaanse Lucrezia Stefanini (WTA 111).

De 25-jarige Minnen dubbelt ook nog in Nederland, aan de zijde van Yanina Wickmayer. De Belgische tandem neemt het in de eerste ronde op tegen het Tsjechische paar Anastasia Detiuc/Jesika Maleckova.