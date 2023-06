Enorm amusante ‘The Flash’ teert op nostalgie en is één van de betere superheldenfilms

De meeste films van het DC Extended Universe lieten geen memorabele indruk na. Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League en Birds of Prey waren vooral zeer vermoeiend ‘entertainment’ en Black Adam bleek een ramp. Hoge verwachtingen waren er dus niet voor The Flash, zeker niet na verontrustende berichten over het gedrag van hoofdacteur Ezra Miller. De Argentijnse regisseur Andy Muschietti (het It-tweeluik) ging voor het grootste deel van de film voor komedie en filmnostalgie, te vergelijken met wat Marvel deed met het succesvolle Spider-Man: No Way Home dat drie verschillende spinnenjongens opvoerde. En het werkt.

Het concept is allesbehalve nieuw, maar je blijft kijken vanwege de vele leuke ideeën. Barry Allen (Ezra Miller), de jongeman die als The Flash zo snel kan lopen dat hij de tijd kan terugdraaien, wil ervoor zorgen dat zijn vermoorde moeder in leven blijft. Hij gaat terug in de tijd om alles te veranderen, maar wordt door een onbekend wezen in een parallel universum geworpen. Daar ontmoet hij zijn jongere zelf, een onvolwassen belhamel die nog geen bijzondere krachten heeft.

Om een dreiging van General Zod (Michael Shannon), de aartsvijand van Superman, af te wenden, gaan de twee Barry’s op zoek naar Batman en Superman om hen te helpen, maar ze vinden heel andere personages in de superheldenpakken. Dat biedt Muschietti de mogelijkheid om te spelen met de DC-filmprojecten van Warner sinds de jaren zeventig. Bijvoorbeeld, als Ben Affleck de Batman van een universum is, dan is Michael Keaton die van een ander. De regisseur smijt er in die Keaton-scènes zelfs brokken van de soundtrack van Danny Elfman uit de Tim Burton-films tegenaan.

Nostalgie kan soms heerlijk zijn, maar in het veel te lange slot gaat het een beetje mis. Niet zozeer op narratief niveau, wel op het vlak van de visuele effecten. Die zien er uitermate slordig uit, alsof Warner een slecht betaalde amateur had ingehuurd. Maar ondanks dat mankement amuseert The Flash meer dan al zijn DC-voorgangers.

‘The Flash’ speelt vanaf nu in de bioscopen