Bromfiets in beslag genomen na achtervolging van 15 kilometer langs jaagpad

Een 20-jarige bromfietser uit Bree is zondagavond ongeveer 15 kilometer door de politie achtervolgd. Hij probeerde via het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart een controle te vermijden maar reed zich vast. Zijn tweewieler werd in beslag genomen.

Zondagavond iets na 21 uur merkte een patrouille van de pz Maasland in Rotem een bromfietser op die zonder helm reed. Toen ze de man wilde controleren, vluchtte die weg richting kanaal. Via het jaagpad probeerde hij te ontkomen. De man reed via Maaseik richting Bree. Intussen werd er versterking gevraagd van de pz CARMA. Na een kilometerslange achtervolging reed de twintiger zich vast tegen een omheining van een bedrijf in Bree. Hij werd een tijdje gearresteerd.

Uit controle bleek dat de man geen rijbewijs had om met een bromfiets van dat type te rijden. De tweewieler bleek ook niet te zijn ingeschreven en verzekerd. Een takeldienst kwam de scooter ophalen. Er werden de nodige pv’s opgesteld.