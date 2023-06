‘Asteroid City’ van bejubelde Wes Anderson toont hoe ook een topregisseur zijn publiek kan verliezen

Scarlett Johansson als filmster die strandt in het woestijndorpje Asteroid City in de nieuwe film van Wes Anderson. — © Courtesy of Pop. 87 Productions

In zijn meest populaire film The Grand Budapest Hotel wist Wes Anderson zijn specifieke stijl met symmetrische beelden, kurkdroge vertolkingen en humor, Matroesjka’s-verhaalstructuur en bijna minimalistische muziek in perfect evenwicht te brengen met het vertelde verhaal. Het resultaat was fascinerend en boeiend. In The French Dispatch was er een onevenwicht, maar de film was zeker nog de moeite, ook al moest je hem twee keer bekijken om alle details te vatten.

Nu is er Asteroid City dat zonder enige twijfel het publiek zal verdelen. De film doet een beetje denken aan een van die ensemble movies van Robert Altman waarin een twintigtal personages op een plaats worden samengebracht om met elkaar te interageren. In het geval van Asteroid City is die plaats een woestijndorpje in 1955. Daar vindt een conventie van jonge uitvinders plaats. Er stranden nog meer mensen vanwege een quarantaine die wordt opgelegd door het leger. In de buurt vinden immers nucleaire testen plaats en werden er UFO’s opgemerkt.

© Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features

De microkosmos in het woestijndorpje wordt onder meer ingevuld door een weduwnaar (Jason Schwarzman) die geboeid raakt door een filmster (Scarlett Johansson), zijn stugge vader (Tom Hanks), een garagist (Matt Dillon), de uitbater van het plaatselijke motel (Steve Carell) en een zingende cowboy (Rupert Friend). Maar vanaf het begin wordt duidelijk dat dit een realistisch gebrachte studioshow is met een gastheer (Bryan Cranston) die ook nog wat vertelt over de auteur (Edward Norton) en de regisseur (Adrien Brody) van de show.

© AP

De hoop bekende acteurs helpen uiteraard om de vele personages uit elkaar te houden. Maar de Matroesjka’s-structuur werkt deze keer niet en maakt het geheel alleen maar ingewikkeld. De verhaaltjes in Asteroid City zijn dan weer zo mager dat je je na twintig minuten afvraagt waar dit heen gaat. Nergens, zo blijkt. Je raakt wel onder de indruk van Andersons stijl, maar slechts een kwartiertje. Vervolgens is het wachten op de verlossende eindgeneriek.

‘Asteroid City’ speelt vanaf nu in de bioscopen