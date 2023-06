Reeks ‘The Crowded Room’ met Tom Holland en Amanda Seyfried speelt verstoppertje in een open veld

De serie The Crowded Room kan je beter zonder enige voorkennis bekijken. Maar de kans is zeer groot dat je al na de generiek al weet waar alles naartoe gaat.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Dat is een van de problemen van de prestigieuze serie The Crowded Room van Oscarwinnaar Akiva Goldsman (A Beautiful Mind) met Tom Spider-Man Holland. Alleen al de begingeneriek en de titel van het boek waarop de reeks gebaseerd is, zullen een belletje doen rinkelen. En wie ooit gehoord heeft van de zaak rond Billy Milligan in de jaren 70 weet meteen hoe de vork aan de steel zit. Goldsman probeert het ‘mysterie’ vijf afleveringen lang verborgen te houden, maar hij onderschat zijn publiek.

De eerste episodes werden opgehangen aan interviews die een professor (Amanda Seyfried) afneemt van ene Danny Sullivan (een miscaste Tom Holland) die werd opgepakt na een schietpartij. Eens Goldsman open kaart speelt, begint een les psychiatrie for dummies verpakt als een sentimenteel Hollywoodmelodrama waarbij de antiheld ontdaan werd van zijn scherpe kantjes.

Het verhaal van Billy Milligan is hoe dan ook fascinerend – Leonardo DiCaprio wilde het ooit verfilmen – en dus moet je ondanks de verkeerde aanpak van Goldsman toch maar eens kijken. Wie meer wil weten over de echte Billy Milligan kan achteraf Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan op Netflix streamen.(cc)

‘The Crowded Room’ kan je op Apple TV+ bekijken. De vierdelige docuserie Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan speelt op Netflix