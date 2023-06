Maaseik

Sophie Claes (31), uit Maaseik is huisarts in Molenbeersel

Thijs Becker (35), uit Hasselt, onderzoeker bij VITO in Genk

Kinderen: Nathan (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Bijna 7 jaar geleden matchten we online via Parship en drie dates later waren we een koppel”, vertelt Thijs. (roma)Bekijk hier alle Limburgse huwelijken